O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), por meio da equipe do Núcleo Especializado em Operações e Fiscalizações de Trânsito – Lei Seca (NEOFT), estará nas vias principais da capital neste sábado (1º), realizando a operação Lei Seca em apoio ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

A operação reforça a Portaria Conjunta nº 930, assinada no dia 12 de setembro pelo TRE-AM e pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), que dispõe sobre a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes, supermercados, mercearias e similares, bem como em locais abertos ao público no estado, da zero hora até as 18h dos dias 2 de outubro (1º turno das eleições) e 30 de outubro de 2022 (2º turno das eleições, se houver).

“No sábado, o Detran irá, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública, fazer as blitze da lei seca. No dia do pleito, a nossa atuação será realizada em conjunto com a SSP-AM e também individualizada”, informou Sérgio Cavalcante, diretor-presidente do Detran Amazonas.

Durante o pleito do domingo (02), os agentes do NEOFT estarão atuando perto dos locais de votação, para ajudar na prevenção de acidentes e evitar obstruções ou bloqueios das vias.

