O Amazonas gerou 4.088 postos de trabalho em agosto deste ano, resultado de 22.478 admissões e 18.390 desligamentos de empregos com carteira assinada. No acumulado de 2022, o saldo é de 27.519 novos trabalhadores no mercado formal do estado.

Os dados são do Ministério do Trabalho e Previdência, que divulgou nesta quinta-feira (29), em Brasília, as Estatísticas Mensais do Emprego Formal, o Novo Caged.

O estado ficou em segundo lugar no ranking da região Norte, atrás apenas do Pará, que teve 7.098 novos empregos. O Acre foi o estado da região que teve o menor saldo, com 858 novas vagas no mês passado.

No saldo por grupamentos de atividades econômicas, o Amazonas registrou 2.397 novos postos na área de serviços, 897 na indústria, 731 no comércio, 276 na agricultura e pecuária. A construção civil foi o único setor que registrou saldo negativo, com 213 desligamentos.

Brasil

Em todo o país, foram gerados 278.639 postos de trabalho em agosto, com saldo de 1.853.298 novos empregos no acumulado do ano. O estoque de empregos formais no país, que é a quantidade total de vínculos celetistas ativos, chegou a 42.531.653 em agosto, o que representa um aumento de 0,66% em relação ao mês anterior.

No mês passado, o saldo de empregos foi positivo nos cinco grupamentos de atividades econômicas: serviços, com a criação de 141.113 postos distribuídos principalmente nas atividades de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas; indústria, com 52.760 novos postos, concentrado na indústria de transformação; comércio, saldo positivo de 41.886 postos; construção, mais 35.156 postos de trabalho gerados; e agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, que criou 7.724 novos empregos.

O ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, destacou que é o terceiro mês em que o setor industrial registra alta nas contratações, o que contribui para elevar a renda da população.

“Isso quer dizer que estamos retomando o movimento da indústria brasileira e isso é importante porque traz um valor agregado aos nossos produtos e também vai elevar a média dos salários dos brasileiros. A indústria, via de regra, requer uma melhor qualificação, consequentemente, o setor crescendo, a média do salário do brasileiro acaba crescendo também”, explicou.