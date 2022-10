A Defesa Civil municipal tem mais de 600 áreas de risco mapeadas em Manaus. De acordo com o órgão, como parte da Semana Municipal de Redução de Desastres Naturais, Tecnológicos ou Humanos, as famílias que moram nesses locais estão recebendo orientação.

Na terça-feira (11), a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) realizou uma ação de orientação e conscientização em áreas de risco do bairro Educandos, Zona Sul da capital.

Agentes da Defesa Civil caminharam por locais que sofrem diretamente os impactos da cheia. “Além de conversar com as famílias, também distribuíram cartilhas educativas, explicando como funciona o processo de degradação do solo e onde procurar ajuda em caso de ocorrência”, informa a Defesa Civil.

Na capital, as zonas mais afetadas são Zona Norte e Leste. Também há algumas áreas na Zona Oeste e Zona Sul, mas em menor número, conforme o órgão.

A região dos bairros Nova Vitória, Grande Vitória, parte dos bairros Nossa Senhora de Fátima, Cidade Nova e Alfredo Nascimento, são áreas de concentração e de ocupação irregular que foram evoluindo e a população foi ocupando as localidade.

Com esse cenário, a Defesa Civil informou que essas são as zonas que têm mais registros.

De acordo com o secretário-executivo da Defesa Civil de Manaus, Fernando Júnior, a ação está acontecendo em todo o país, em alusão ao Dia Internacional para a Redução de Desastres Naturais, celebrando nesta quinta-feira (13).

O Sistema Nacional de Defesa Civil está por todo Brasil com atividades. Aqui em Manaus nós estamos buscando trabalhar de forma educativa, orientando as famílias que estão em áreas de risco”, disse.

Atendimento

A Defesa Civil de Manaus atende 24 horas no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), pelo número de emergência 199. Conforme o órgão, qualquer pessoa pode ligar para informar desastres, risco de desastres ou solicitar vistorias e atendimento social.

O post Defesa Civil aponta mais de 600 áreas de risco em Manaus apareceu primeiro em Portal Você Online.