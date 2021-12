Avalie o post

Vítima não teve a identidade revelada

Manaus – O corpo de um homem não identificado foi encontrado jogado em uma área de mata na manhã deste domingo (19) na alameda A, bairro do Tarumã, zona oeste de Manaus. Um morador que passava pelo local, viu o corpo e assustado com a cena, acionou a polícia. Os agentes da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram até o local para atender a ocorrência.

(Foto: Adriano Santos/GDC)

O subtenente identificado como Thomaz, informou que não é a primeira vez que ocorrências dessa natureza acontecem na região. “Acho que é a segunda vez que isso acontece aqui no ramal. Um morador entrou em contato com a central e quando a equipe chegou no local constatou a denúncia”, disse.

Não há informações sobre a forma como esse homem foi morto. No momento em que ele foi encontrado estava debruçado, usando uma camisa de cor cinza, calça jeans e meias brancas. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exames.

