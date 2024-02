Um novo campeonato de lutas vai mostrar sua cara em Manaus. É a Copa Jungle Classic de Jiu-Jitsu Gi e Nogi, que acontece no dia 2 de março, no Studio 5 Shopping e Convenções, na Avenida Rodrigo Otávio, Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus.

Sob a batuta do empreendedor do esporte João Bosco Júnior, o Bosquinho, a franquia Jungle Classic é conhecida como o maior evento de lutas casadas de jiu-jítsu da Região Norte, reunindo prioritariamente em suas edições a velha guarda do esporte. Já a Copa Jungle Classic é bem mais ampla, pois é um campeonato aberto para atletas de todas as idades, faixas e categorias de peso.

Inscreva-se!!!

As inscrições, alterações e pagamentos deverão ser feitas exclusivamente por meio do site www.campeonatodejiujitsu.com.br. Basta clicar no banner na Copa Jungle Classic e seguir as orientações da plataforma. O pagamento deverá ser efetuado por boleto bancário (PIX). O prazo para confirmar as inscrições é dia 27 de fevereiro.

Valores:

R$ 100 para todas categorias do Masculino e Feminino (Gi)

R$ 60 para todas categorias do Masculino e Feminino (Nogi)

R$ 40 para o Absoluto Masculino e Feminino (Gi e Nogi)

Premiação

Os atletas que disputarem a Copa Jungle Classic estarão concorrendo a medalhas de ouro, prata e bronze personalizadas e exclusivas do evento. Campeões do Absoluto Gi (com quimono) serão premiados como cinturões, enquanto os vencedores do Absoluto Nogi (sem quimono) receberão troféus.

As melhores academias da competição Gi também concorrerão a premiação em dinheiro, com pagamento dos seguintes valores: R$ 2 mil (equipe campeã), R$ 1 mil (equipe vice-campeão) e R$ 500 (equipe terceira colocada). Na modalidade Nogi, as três medalhas do campeonato serão premiadas com troféus personalizados da Copa Jungle Classic.

