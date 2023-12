Os contribuintes que estiverem com o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em dia terão a oportunidade de concorrer a mais três prêmios extras da campanha IPTU Premiado da Prefeitura de Manaus.

A informação é do subsecretário da Receita, da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Armínio Pontes. O vencimento da última parcela do IPTU deste exercício é no dia 15 deste mês.

Conforme explicou Pontes, em janeiro de 2024, além dos prêmios mensais, que variam de R$ 2 mil a R$ 20 mil, a prefeitura também sorteará um prêmio de R$ 50 mil e outro de R$ 100 mil para os contribuintes quites com o exercício de 2023.

Além disso, haverá mais um super prêmio de R$ 200 mil a ser sorteado entre os contribuintes que não possuírem qualquer débito, em nenhum dos exercícios anteriores.

“Mais um ano de IPTU Premiado, campanha que tem tomado força e adesão dos contribuintes, então, essa é a hora! O contribuinte que tiver alguma pendência de IPTU pode regularizar sua situação e concorrer a todos os prêmios da campanha, ressaltou o subsecretário da Semef.

Para emissão de guias e regularização de pendências com o IPTU, o contribuinte pode acessar o portal Manaus Atende por meio do endereço eletrônico: manausatende.manaus.am.gov.br.