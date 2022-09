O Comitê de Gestão do Santos vetou nesta quarta-feira, 14, a contratação de Vanderlei Luxemburgo como técnico. Conforme apurou a reportagem do site da Jovem Pan, o presidente Andres Rueda sugeriu o nome do treinador como substituto de Lisca, mas o “Professor” foi rejeitado por quatro votos a dois. Sem clube desde o ano passado, quando não conseguiu recolocar o Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro, Luxemburgo tentou começar sua carreira na política, mas teve a sua candidatura ao Senado por Tocantins. Sem a possibilidade de assumir o Peixe pela quinta vez na carreira, ele ainda pode ficar com o cargo de executivo de futebol, que está vago desde a saída de Newton Drummond. Enquanto isso, a diretoria santista segue em busca de um técnico e não descarta efetivar Orlando Ribeiro, que assumiu a equipe interinamente e está preparando o Alvinegro para o clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, marcado para domingo, 18.

