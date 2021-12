Avalie o post

Roly Eduardo, de 26 anos, conseguiu alcançar o suspeito e segurá-lo pelo braço. O homem reagiu e atirou na cabeça da vítima

São Paulo – Um comerciante morreu baleado após tentar impedir a fuga de um assaltante na região do Brás, zona central de São Paulo, na manhã deste sábado (18). O caso aconteceu na rua Barão de Ladário, na altura do Largo da Concórdia, às 11h20.

Crime aconteceu na Barão de Ladário, na altura do Largo da Concórdia

O boliviano Roly Eduardo Caballero Terra, de 26 anos, não resistiu e morreu.

Segundo informações apuradas pela Record TV, um suspeito assaltou um comério da região e fugiu em seguida. Trabalhadores flagraram o homem correndo e tentaram impedir sua fuga, gritando para que alguém o segurasse.

Roly conseguiu alcançar o suspeito e segurá-lo pelo braço. O homem, contudo, reagiu e atirou na cabeça do comerciante.

O boliviano foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Santa Casa, mas não resistiu e morreu. Ele e sua mãe eram donos de uma loja de roupas na região.

De acordo com o cunhado da vítima, imagens de um circuito de segurança foram requisitados à administração da loja, que deve responder apenas na segunda-feira (20).

Os expositores e comerciantes reclamam da falta de segurança na região. Segundo a Polícia Militar, ninguém foi preso. O caso foi registrado no 8° DP (Brás).

