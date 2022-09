Começou às 9h da manhã de hoje (13), no Fórum de Justiça Ministro Henoch Reis, o julgamento do tenente PM Joselito Pessoa Anselmo pela 3ª Vara do Tribunal de Júri da Comarca de Manaus. Ele é réu por matar dois colegas de farda dentro de um carro e deixar outros dois feridos após uma festa, em janeiro de 2019, na Rua Monte Horebe, no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte, na capital amazonense.

O julgamento da Ação Penal n. 0600369-90.2019.8.04.0001 acusa o réu por homicídio qualificado contra Edizandro Louzada e Grasiano Negreiros; e tentativa de homicídio contra Robson Almeida e Ludernilson Paula.

Cinco pessoas estavam no veículo: quatro policiais e um civil. Dois morreram e os outros dois ficaram feridos. O tenente foi preso acusado de atirar contra as vítimas, que estavam dentro do veículo voltando de uma festa.

Os policiais mortos: Edizandro Louzada e Grasiano Negreiros, tinham, tinham, 40 e 36 anos, respectivamente e trabalhavam em diferentes Cicoms da capital amazonense. Os dois feridos, Robson Almeida e Ludernilson Paula, têm 40 e 26.

O veículo que o grupo estava, um Voyage, era de uso da corporação. Os quatro oficiais estavam fora de serviço e o usaram para ir a uma festa. Em revista inicial, a perícia encontrou várias garrafas de cerveja e equipamentos policiais dentro do carro.

