Fé e emoção marcaram a entrega do Mausoléu da Igreja Católica, realizada nesta quinta-feira (17/03), em Manaus. A cerimônia de inauguração contou com procissão e missa, presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner.

Mausoléu foi inaugurado nesta quinta-feira, em Manaus. Foto: Rebeca Beatriz – Rádio Rio Mar

O local é destinado a padres e diáconos que doaram sua vida à igreja e à comunidade. É uma forma de homenagear e honrar a memória desses homens. Emocionado, o Arcebispo falou sobre o que simboliza este momento.

“Será o local da memória, o cemitério, que é sempre o local da memória. No cemitério nós encontramos as pessoas da nossa vida, das nossas relações e fazemos a nossa oração. Mas também trazemos de novo, diante de nós, as palavras, os gestos, essa presença que marcou a nossa vida. É um momento muito importante da Arquidiocese e da igreja de Manaus, um momento muito importante também para os padres que sabem que terão um lugar onde serão sempre de novo recordados”, disse o arcebispo Dom Leonardo Steiner.

A construção do mausoléu atende uma solicitação da Arquidiocese de Manaus à Prefeitura. A estrutura foi construída no Cemitério Nossa Senhora de Aparecida, no bairro Tarumã. A homenagem é digna da grandiosidade e do amor que esses homens, em vida, dedicaram aos caminhos da fé.

Rebeca Beatriz – Rádio Rio Mar

