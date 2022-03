Avalie o post

A manifestação ocorreu em frente à Sede do Governo do Amazonas, na Avenida Brasil, bairro Compensa. Durante o ato, os professores levaram bolo, balões e cartazes para lembrar que há dois anos estão sem resposta sobre o pedido de uma audiência com o governador Wilson Lima, para tratar de data-base, progressões atrasadas, entre outras pautas da categoria.

A presidente do Sinteam – Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Amazonas, Ana Cristina diz que mais de duzentos ofícios já foram encaminhados para o governador do Amazonas.

O Sinteam pede 17% de reajuste salarial, pagamento de retroativo das datas-bases de 2020 e 2021, pagamento das progressões por titularidade e tempo de serviço, reajuste do vale-alimentação e revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários. A representante da categoria reclama da falta de diálogo.

