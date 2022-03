Avalie o post

Recentemente, a jovem, de 18 anos, disse que perdeu 35 kg após iniciar processo de reeducação alimentar

São Paulo – Aysha Benelli, de 18 anos, filha da cantora Simony e do rapper Afro-X, contou aos seus seguidores que fez uma cirurgia plástica no nariz, e aproveitou para mostrar o antes e o depois do procedimento.

“Você fez plástica?”, perguntou um internauta. “Fiz! Não era assim, não. Não tive que mudar tanta coisa, não quebrei osso nem nada. Dei uma afinadinha e uma empinadinha”, afirmou a jovem, que integrou o elenco de Carrossel.



No ano passado, a atriz, que também é cantora, dividiu com os fãs outra grande transformação. Ela contou que perdeu mais de 35 kg após passar por um processo de reeducação alimentar.

Em março de 2021, por meio de vídeo no YouTube, Aysha desabafou sobre as dificuldades que sofria na escola por causa do peso.

“Ficava triste. Chorava e falava com a minha mãe. Ela sempre dizia para eu não ligar. E minha personagem em Carrosselme ajudou muito a lidar com isso”, afirmou na época.

