O Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam) se reúne nesta quarta-feira (31/08), às 10h, para avaliar projetos no montante de R$ 1,2 bilhão, dentro da pauta da reunião ordinária de nº 297 do Conselho. O encontro ocorrerá de forma on-line, via plataforma Teams.

Ao todo, serão avaliados 65 projetos, com previsão de 1.846 novos postos de trabalho para os próximos três anos, destinados ao Polo Industrial de Manaus (PIM) e Região Metropolitana.

Destes 65 projetos, 24 são de implantação, ou seja, novos projetos; 34 de diversificação (que são novos produtos nas empresas já incentivadas); e sete de atualização que representam as alterações e/ou ajustes que melhoram os projetos já em andamento.

A 297ª reunião ordinária do Codam será coordenada pela Secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) e presidida pelo titular da pasta, Angelus Figueira.