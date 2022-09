A Coca-Cola Brasil, junto à ONG Gastromotiva, retomam, em Manaus, nova fase do Cozinhas Solidárias – programa que tem o objetivo de distribuir refeições para famílias em situação de vulnerabilidade social. Nesta nova fase do programa, que teve início no dia primeiro de setembro, mais de 2.138 refeições já foram entregues as famílias moradoras do bairro Novo Reino, na zona Leste da cidade.

A expectativa do programa é impactar mais de 15 mil pessoas com a distribuição das refeições. O diretor de Relações Governamentais da Coca-Cola Brasil, Victor Bicca, explica que a iniciativa busca impactar as famílias em situação de vulnerabilidade social com a entrega de refeições e estimular o empreendedorismo local quando se propõe a levar formação para os cozinheiros participantes do projeto. Ao todo, lembra o diretor, o projeto já passou por cinco municípios, além da capital.

"O intuito é impactar a parcela da população que ficou ainda mais vulnerável durante a pandemia. Acreditamos que as mulheres, principal público impactado com o projeto desde 2021, desempenharão um papel transformador na formação da economia do Estado. Elas são pilares fundamentais tanto para as comunidades quanto para novos negócios, e são peças-chave para estimular o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável da região. Com a ação reforçamos nossas iniciativas para promover o desenvolvimento econômico da região e diminuir as desigualdades locais.”, destaca o diretor.

O programa da Gastromotiva chegou no Amazonas junto às ações diretas de combate à fome que a Coca-Cola Brasil realiza em todo o país - Fotos: Camila Batista

A nova operação da Cozinha Solidária Gastromotiva patrocinada pela Coca-Cola Brasil terá duração de 10 meses. Os alimentos são preparados por cozinheiras treinadas pela Gastromotiva e entregues as famílias cadastradas pelo Instituto Acariquara.

O programa da Gastromotiva chegou no Amazonas no ano passado, junto às ações diretas de combate à fome que a Coca-Cola Brasil realizava em todo o país, para fazer chegar alimentos às populações mais vulneráveis ao agravamento da pandemia. No período foram distribuídas 95 mil refeições em Manaus, Careiro da Várzea, Tabatinga, Presidente Figueiredo, Manacapuru e Parintins.

Formação

O programa Cozinhas Solidárias Gastromotiva foi criado em 2020 para atender emergencialmente a população com alimentação durante a pandemia do COVID-19 e se consolidou como uma tecnologia social de combate à fome, empreendedorismo e geração de renda. Hoje, o programa está presente nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Bahia, Amazonas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Localizadas em comunidades, são operadas por pessoas físicas, coletivos, associações e instituições que se encaixem nos critérios de seleção do programa. A Gastromotiva oferece aos cozinheiros sociais insumos, apoio logístico, cardápios orientados por nutricionistas, treinamento para operação, uma formação em Cozinha Social e renda mensal pelo preparo e distribuição das refeições.

David Hertz, chef, fundador e idealizador da Gastromotiva, explica que o projeto também conta com uma formação para o cozinheiro, operando um ciclo virtuoso completo.

"O grande diferencial do programa Cozinhas Solidárias Gastromotiva é o papel desempenhado pelos cozinheiros sociais, que vai muito além de produzir e distribuir refeições para combater a fome. Eles se tornam agentes de transformação nos territórios que estão inseridos. Somos gratos pelo apoio da Coca-Cola Brasil, que tornou possível nossa chegada no Amazonas, e pela continuidade dessa parceria, que soma na nossa causa e ajuda a expandir a Gastronomia Social pelo Brasil", disse o chef e empreendedor social David Hertz, fundador e presidente da Gastromotiva.

A Gastromotiva conta no Amazonas com a cooperação técnica e o suporte local voluntário do Instituto Acariquara, credenciado pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

Sobre a Coca-Cola Brasil

O Sistema Coca-Cola Brasil atua em cinco grupos de bebidas — colas, sabores, hidratação, nutrição e emergentes — com uma linha de 260 produtos, entre sabores regulares e versões sem açúcar ou de baixa caloria. Composto por nove grupos de fabricantes franqueados, o Instituto Coca-Cola Brasil, mais Verde Campo e a parceria com Leão Alimentos e Bebidas, o Sistema emprega diretamente 56,6 mil funcionários. A empresa aposta em inovação para ampliar seu portfólio e atingir o objetivo de destinar corretamente o equivalente a 100% de suas embalagens até 2030. A Coca-Cola Brasil trabalha para oferecer cada vez mais opções com menos açúcar adicionado e no incentivo a iniciativas que melhorem o desenvolvimento econômico e social das comunidades onde atua.

Sobre a Gastromotiva

Gastromotiva é uma organização social fundada pelo chef e empreendedor social David Hertz e tem como missão transformar a vida de pessoas e comunidades por meio do alimento, usando a gastronomia como ferramenta para geração de renda e promoção do Impacto Social por meio da produção e consumo sustentável de alimentos. Referência em Gastronomia Social no Brasil, atua oferecendo cursos profissionalizantes no campo da alimentação e empreendedorismo, além de programas e projetos com o foco no combate à fome e redução do desperdício de alimentos.

Fundada em 2006, a organização já formou gratuitamente mais de 7 mil jovens para o mercado de trabalho, ofereceu educação alimentar e nutricional para mais de 100 mil pessoas, evitou o desperdício de mais de 300 toneladas de alimentos e apoiou a implantação de cozinhas solidárias que já distribuíram mais de 2 milhões de refeições de qualidade gratuitas para pessoas em insegurança alimentar. A partir da experiência acumulada no Brasil e no México, a organização contribui para geração de impacto social positivo nos locais em que atua e cada vez mais amplia sua visão e ação global de cooperação com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU e conectada com a agenda ESG junto às empresas. Pelo seu compromisso, foi eleita pelo prêmio Melhores ONGs 2021, na categoria Geração de Renda.