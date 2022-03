Avalie o post

Presidenciável participa de ato político com lideranças locais

Manaus – Nesta quinta-feira (17), Ciro Gomes (PDT-CE) participa de evento na Assembleia Legislativa do Amazonas (Ale-Am) em homenagem aos 90 anos de nascimento do ex-senador pelo Amazonas Jefferson Péres (PDT-AM). Em seguida, o presidenciável concede entrevista coletiva à imprensa, juntamente com os pré-candidatos do partido ao Governo do Amazonas, Carol Braz, e ao Senado, Luiz Castro, na sede do Poder Legislativo Estadual.

(Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

À noite, a partir das 19h, Ciro Gomes participa de ato político com lideranças locais no Hotel Blue Tree, localizado na Av. Jornalista Umberto Calderaro Filho, 817 , Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus, onde deve lançar as pré-candidaturas do PDT: Carol Braz, ao governo do Estado, e Luiz Castro, para o Senado.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

