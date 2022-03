Avalie o post

A atividade retraiu 13% em janeiro em relação a dezembro, a maior queda no mês entre os 15 lugares pesquisados, e a mais intensa desde abril de 2020 no AM

Manaus – O Amazonas liderou a queda da produção industrial do País em janeiro, ao retrair 13%, na comparação com dezembro. No comparativo com janeiro do ano passado, quando ocorreu o colapso da falta oxigênio, no pico da pandemia da Covid-19, a retração da atividade foi de 4,1%. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM Regional), divulgada nesta terça-feira (15), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

(Foto: PIM/IBGE)

“O Amazonas elimina quase toda a expansão verificada em dezembro, de 14,3%, sendo o recuo de 13,0% em janeiro o mais intenso na comparação mensal desde abril de 2020, quando o estado teve uma queda de 48,9%. O setor de bebidas, muito forte na indústria local, exerceu a principal influência negativa no resultado amazonense”, ressalta o analista da pesquisa, Bernardo Almeida.

De acordo com o IBGE, nessa comparação, depois do Amazonas, as maiores retrações ocorreram em Minas Gerais (-10,7%) e Pará (-9,8%); e os melhores, em Mato Grosso (4,0%), Espírito Santo (2,6%) e Bahia (1,2%).

O resultado de janeiro de 2022, na comparação com janeiro de 2021, a indústria amazonense apresentou retração de 4,1% e colocou o Estado numa posição intermediária (7ª) no ranking das 14 Unidades da Federação pesquisadas. Os piores desempenhos foram os do Pará (-24,4%), Ceará (-24,3%) e Pernambuco (-12,3%); e os melhores, os do Mato Grosso (43,0%), Espírito Santo (5,4%) e Rio de Janeiro (2,8%).

As atividades da indústria local com resultado negativo em janeiro de 2022 foram as de impressão e reprodução de gravações (-73,4%) (DVDs e discos), fabricação de máquinas e equipamento (-23,9%) (artefato de aço e tampas e cápsulas), fabricação de bebidas (-17,6%), fabricação de produtos de metal (-13,8%) (lâminas, aparelhos de barbear, estruturas de ferro) e a fabricação de equipamentos de informática e eletrônicos (-8,2%) (celular, computador e máquinas digitais).

Já no percentual acumulado dos últimos 12 meses, a indústria amazonense apresenta crescimento de 7,1%, aponta o instituto.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

