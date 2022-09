Cerca de 400 crianças participaram dos oito jogos das categorias sub-9 e sub-11 que marcaram a abertura da Copa Zico, realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Os jogos aconteceram nesta segunda-feira, 12/9, no estádio Ismael Benigno, também conhecido como estádio da Colina, localizado no bairro São Raimundo, zona Oeste, com alunos da Divisão Distrital Zonal (DDZ) Leste II.

Essa é a 1ª etapa da Copa, que terá ainda mais sete fases, incluindo a final. Nesse primeiro momento, os jogos serão realizados até a próxima segunda-feira, 19/9, e classificarão duas escolas por categoria. Ao final, as campeãs se enfrentarão em partidas na Arena da Amazônia para decidir os vencedores gerais de cada categoria.

O subsecretário de Gestão Pedagógica, professor Junior Mar, aponta que esses jogos são oportunidades de ajudar os jovens a contribuir positivamente com a sociedade e porque o esporte é um grande aliado da educação. “Nosso prefeito David Almeida e a secretária Dulce Almeida são muito sensíveis a essas oportunidades que nós oferecemos na educação. Nós entendemos que o esporte é um grande aliado da educação para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, para que estes se tornem cidadãos de bem”, acrescenta.

Um dos times que saiu vitorioso em sua primeira participação foi a escola municipal Cândido Portinari, que venceu a escola municipal Danilo Areosa, por 3 a 1. O aluno Nicolas Macedo, 9, foi um dos destaques do time. Ele conta que participar do torneio é um sonho sendo realizado.

“Finalmente estou realizando meu sonho, porque eu quero ser jogador de futebol. Hoje, eu ajudei meus amigos, fiquei na zaga e também dei passes para gol. Nosso time não vai perder”, completa Nicolas.

Para o coordenador geral da Copa Zico em Manaus, Lucas Soares, trazer a copa para a região Norte pela primeira vez é muito importante, porque dá aos jovens, com aspiração a uma carreira esportiva, uma oportunidade de serem observados por olheiros de grandes clubes.

“Nós fizemos a parceria com a Semed justamente para criar uma competição aqui com oito etapas, sendo a oitava, uma superfinal com os vencedores das sétimas primeiras e também, consequentemente, um campeão da gincana do meio ambiente. Na Arena da Amazônia faremos uma superfinal com todos os campeões e daí será uma festa bem legal”, completa Lucas.