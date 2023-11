A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) admitiu que sua arbitragem cometeu um erro na vitória do Corinthians sobre o Grêmio, neste domingo, 12, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entendimento de Wilson Seneme, chefe da Comissão de Arbitragem da entidade, a equipe comandada pelo juiz Rodrigo José Pereira de Lima deveria assinalar pênalti do gremista João Pedro em Matheus Bidu. Na sequência do lance, o lateral corintiano Bruno Méndez foi advertido com um cartão vermelho. “Visivelmente o defensor do Grêmio tem uma ação imprudente. Mesmo que não tenha uma referência clara de puxão ou empurrão, o simples fato de colocar o peso do corpo nas costas do adversário, com essa carga, é o suficiente para levar esse jogador ao chão (Matheus Bidu)”, o ex-árbitro, em vídeo divulgado no site da CBF. Para Seneme, a equipe do VAR “esqueceu de avaliar a ação do defensor”, focando em uma possível valorização da falta. Logo após o lance, o diretor Alessandro, do Timão, mostrou irritação e tentou invadir a sala do VAR. Apesar disso, o Alvinegro conquistou a vitória em Porto Alegre e ficou ainda mais distante da zona de rebaixamento.

Leia também

Palmeiras chega a 44% de chances de título; Santos e Corinthians estão praticamente livres do rebaixamento



Gerente do Corinthians se revolta e tenta invadir sala do VAR na Arena do Grêmio