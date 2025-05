Visuliazação: 0

Um casal foi preso nesta quarta-fera (07/05) suspeito de simular uma briga dentro do ônibus para roubar celular de uma passageira no Terminal 2, localizado no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus. A matéria é do site Onda Digital.

Por volta das 11h45, a equipe fazia Patrulhamento Ostensivo Geral a Pé (POG), no Terminal 2, quando foi acionada por populares que relatavam sobre uma briga generalizada, dentro do ônibus que estava no Terminal.

Os PMs entraram no coletivo e fizeram contato com a vítima, uma mulher de 40 anos, que relatou à equipe que foi agredida e, durante a briga, teve seu celular roubado.

Durante a abordagem, os PMs detiveram a dupla de suspeitos, e solicitaram apoio policial para conduzir os envolvidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar imediatamente qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.