Manaus – Uma casa desabou durante a chuva que caiu em Manaus nesta segunda-feira (7), na Comunidade da Sharp, bairro Armando Mendes, zona norte de Manaus.

A casa de madeira, fica às margens de um igarapé e pode ter caído após o barranco ceder durante a chuva. No momento do desabamento não havia ninguém em casa. A dona já havia deixado o local com medo de que o imóvel viesse abaixo.

Na área um barranco também desabou e outra casa está sendo sustentada por vigas de madeira. A Defesa Civil foi acionada e encaminhou equipes para atender a ocorrência.

Ainda há outras casas na Comunidade que correm o risco de desabar e os moradores seguem aguardando as autoridades para solucionar o problema.

