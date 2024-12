Os grupos de acesso das escolas de samba de Manaus abrem oficialmente os desfiles do Carnaval na Floresta no Sambódromo, nos dias 27 e 28 de fevereiro, no Sambódromo, a partir das 21h.

A disputa pelo título de campeã será entre as oito agremiações do Grupo de Acesso B e as nove pertencentes ao Grupo de Acesso A. Além do troféu, as escolas disputam pela subida de posição, na tentativa de chegar a integrar o grupo especial.

A programação do Carnaval na Floresta 2025, promovido pelo Governo do Estado, retorna com um conjunto de iniciativas que celebram a festa mais popular do Brasil, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com demais secretarias e órgãos integrados.

De acordo com Candido Jeremias, secretário em exercício de Cultura e Economia Criativa, promovendo as apresentações dos grupos de acesso, o Governo do Amazonas incentiva o talento das comunidades envolvidas e fortalece a identidade cultural do Amazonas.

“Esses desfiles são uma grande oportunidade de inclusão e de valorização do trabalho árduo das agremiações que mantêm viva a tradição do samba em nossa região.” declarou o secretário.

A primeira escola do Grupo de Acesso B a cruzar a avenida no dia 27, é a Unidos do Coophasa, que desfila das 21h às 21h40, seguida pela Mocidade Independente da Raiz, das 21h40 às 22h20; Legião de Bambas, das 22h20 às 23h; Gaviões do Parque, das 23h às 23h40; Ipixuna, das 23h40 às 00h20; Império do Mauá, de 00h20 às 01h00; Leão do Barão Açú, de 01h às 01h40; e finalizando a primeira noite de apresentações, a escola Primos da Ilha, das 01H40 às 02h20.

Já na segunda noite, primeira escola a se apresentar será a Meninos Levados, de 21h às 21h50, seguida pela Beija Flor do Norte, das 21h50 às 22h40; Império do Havaí, das 22h40 às 23h30; Acadêmicos da Cidade Alta, das 23h30 às 00h20; Presidente Vargas, de 00h20 às 01h10; Mocidade Independente do Coroado, de 01h10 às 02h; Unidos da Cidade Nova, 02h às 02h50; Tradição Leste, de 02h50 às 03h40; e fechando a última noite de apresentações, a escola Dragões do Império, que percorrerá a avenida das 03h40 às 04h30.

Grupo Especial

Por meio de sorteio, realizado na sede da Secretaria de Cultura e Economia Criativa na última sexta-feira (06/12), foi definida também a ordem dos desfiles das escolas de samba do grupo especial, no Sábado Gordo de Carnaval (1º de março de 2025).

Com o resultado do sorteio, os desfiles seguirão a seguinte ordem: Sem Compromisso, Vitória Régia, Unidos do Alvorada, Vila da Barra, Mocidade Independente de Aparecida, Andanças de Ciganos, Reino Unido da Liberdade e A Grande Família.

Ordem e horários dos desfiles

O Grupo de Acesso B se apresenta na quinta-feira (27/02), com a primeira escola desfilando na avenida às 21h, respeitando a duração de 40 minutos.

1ª – G.R.E.S Unidos do Coophasa – 21h às 21h40;

2ª – G.R.E.S Mocidade Independente da Raiz – 21h40 às 22h20;

3ª – G.R.E.S Legião de Bambas – 22h20 às 23h;

4ª – G.R.E.S Gaviões do Parque – 23h às 23h40;

5ª – G.R.E.S Ipixuna – 23h40 às 00h20;

6ª – G.R.E.S Império do Mauá – 00h20 às 01h00;

7ª – G.R.E.S Leão do Barão Açú – 01h às 01h40;

8ª – G.R.E.S Primos da Ilha –01H40 às 02h20.

Na sexta-feira (28/02), é a vez das nove escolas do Grupo de Acesso A. Também com o início do primeiro desfile às 21h, sendo 50 minutos de duração

1ª – G.R.E.S Meninos Levados – 21h às 21h50;

2ª – G.R.E.S Beija Flor do Norte – 21h50 às 22h40;

3ª – G.R.E.S Império do Havaí – 22h40 às 23h30;

4ª – G.R.E.S Academicos da Cidade Alta – 23h30 às 00h20;

5ª – G.R.E.S Presidente Vargas – 00h20 às 01h10;

6ª – G.R.E.S Mocidade Independente do Coroado – 01h10 às 02h;

7ª – G.R.E.S Unidos da Cidade Nova – 02h às 02h50;

8ª – G.R.E.S Tradição Leste –02h50 às 03h40;

9ª – G.R.E.S Dragões do Império – 03h40 às 04h30

No sábado (1º/03), as oito escolas de samba do Grupo Especial desfilam na passarela do samba, com o primeiro desfile tendo início às 20h, com uma hora e dez minutos para cada agremiação

1º – G.R.E.S. Sem Compromisso – 20h às 21h10

2º – G.R.E.S. Vitória Régia – 21h20 às 22h30

3º – G.R.E.S. Unidos do Alvorada – 22h40 às 23h50

4º – G.R.E.S. Vila da Barra – 00h às 01h10

5º – G.R.E.S. Mocidade Ind. de Aparecida – 01h20 às 02h30

6º – G.S.R.E.S. Andanças de Ciganos – 04h às 05h10

7º – G.R.E.S. Reino Unido da Liberdade – 04h às 05h10

8º – G.R.C.E.S. A Grande Família – 05h20 às 06h30

