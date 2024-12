Pelé, um dos maiores ícones do futebol mundial, agora tem sua história contada para o público infantil através de uma audiobiografia narrada por Gilberto Gil. O livro, intitulado “Dico: o menino que morava no Coração de Pelé”, foi escrito por Celso de Campos Jr. e traz uma nova forma de apresentar a trajetória do atleta. A audiobiografia, que pode ser encontrada nos aplicativos Aya Books e Audible, tem uma duração de 18 minutos. A obra destaca os apelidos que marcaram a vida de Pelé, cujo nome de nascimento é Edson Arantes do Nascimento, e retrata a transformação de Dico em Pelé, o rei do futebol.

A versão impressa do livro foi lançada em 2023 e está disponível na Amazon por R$ 49,90. As ilustrações que acompanham a narrativa são de Lhaiza Morena, que traz um toque visual à história do famoso jogador. Produzida pela Garoa Livros, a audiobiografia é uma excelente oportunidade para que as crianças conheçam a trajetória de um dos maiores atletas da história, de forma acessível e envolvente.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos