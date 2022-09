A Polícia Civil do Amazonas confirmou nesta segunda-feira (26), que o cantor Armando Lessa, desaparecido há um mês, foi morto com um tiro de revólver e, posteriormente, teve seu corpo jogado no rio. O Inquérito Policial (IP) foi finalizado e encaminhado ao Poder Judiciário, de acordo com o delegado Glaucio Oliveira, titular da Delegacia Interativa de Polícia de São Gabriel da Cachoeira.

No dia 31 de julho, dois homens, de 38 e 58 anos, foram presos pelo crime. E tiveram suas prisões temporárias convertidas em preventivas pela Justiça, nesta segunda-feira.

De acordo com a investigação, Armando foi morto no dia 26 de agosto, com um tiro de revólver calibre 38, após uma discussão com um dos suspeitos em um barco e teve seu corpo jogado no rio. O corpo da vítima não foi localizado.

Caso

Armando, ex-vocalista da banda Água Cristalina, viajava de Manaus para o município de São Gabriel da Cachoeira, em uma lancha expresso. A família teve a última informação sobre a vítima por volta das 22h, antes da embarcação fazer uma parada no muncípio de Santa Isabel do Rio Negro.

Lessa trabalhava com o pai, que possui uma empresa voltada ao fornecimento de palcos para apresentações, e estava a caminho de São Gabriel para acompanhar a montagem de uma estrutura em um evento no município.