O “Boi Manaus 2022”, evento que faz parte das comemorações de aniversário de 353 anos da capital amazonense, será realizado nos dias 21, 22 e 23 de outubro, no sambódromo, localizado no bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste. De acordo com o prefeito de Manaus, David Almeida, haverá homenagens às lendas do boi-bumbá Arlindo Jr, Klinger Araújo e Zezinho Corrêa.

Os artistas vão se apresentar em “Bois Elétricos” permitindo ao visitante o maior aproveitamento e interação com os artistas. Todos os veículos serão batizados com nomes de grandes artistas de boi-bumbá que faleceram no período da pandemia da Covid-19.

"Artistas como Klinger Araújo, Arlindo Jr e Zezinho Corrêa precisam ser sempre homenageados e lembrados por tudo o que fizeram pelo nosso estado e a nossa cultura. Cada veículo irá receber o nome de um deles e todas as noites serão relembrados sucessos deles. Vamos fazer uma grande festa e comemorar mais um aniversário da nossa capital", afirmou o prefeito.

O “Boi Manaus 2022” contará com um line-up estrelado com cantores como Canto da Mata, Carlinhos do Boi, Carlos Batata, David Assayag, Edilson Santana, Edmundo Oran, Fabiano Neves, Jr. Paulain, Fábio Casagrande, Grupo A Toada, Hellen Veras, Israel Paulain, Leonardo Castelo, Mara Lima, Paulinho Viana Show - Corre Campo, Show-Garanhão, Batucada Prince do Boi, Grupo KUARUP, Robson Júnior, Klinger Júnior, Robson Júnior, Patrike Araújo, Arlindo Neto e Márcia Novo.

Feira do Tururi

A Feira do Tururi, que é um “esquenta” para o “Boi Manaus 2022”, começa no dia 12/10 e vai até o dia 20/10, na alameda do Samba, com início previsto para as 18h e término à 0h. Cerca de 50 apresentações vão ocorrer durante os sete dias de circuito cultural. A expectativa de público rotativo é de duas mil pessoas.