Nesta segunda-feira, 12/9, último dia para julgamento das candidaturas para as Eleições Gerais 2022, os candidatos ao governo do Amazonas Henrique Oliveira (Podemos) e Nair Blair (AGIR) ainda aguardam análise da Justiça Eleitoral. Outros 55 candidatos, entre deputados federais, deputados estaduais e senador também aguardam julgamento. Os dados são da plataforma Divulgacand do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Amazonino Mendes (Cidadania), Carol Braz (PDT), Dr. Israel Tuyuka (PSOL), Eduardo Braga (MDB), Ricardo Nicolau (Solidariedade) e Wilson Lima (União Brasil) já tiveram as candidaturas aprovadas para governo pela Corte Eleitoral.

Dos sete candidatos ao Senado Federal, Arthur Neto (PSDB), Bessa (Solidariedade), Coronel Menezes (PL), Luiz Castro (PDT) e Omar Aziz (PSD) também já tiveram os registros de candidatura aprovados pela Corte Eleitoral. As candidaturas de Marília Freire (PSOL) e Pastor Peter Miranda (AGIR) ainda aguardam a liberação da justiça.

Ainda segundo o site do TSE, 136 candidatos à Câmara Federal pelo Amazonas e 383 candidatos à Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) também já tiveram as candidaturas aprovadas. Outros 24 candidatos a deputado federal e 27 a deputado estadual ainda aguardam julgamento.

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) informou que encerrará hoje a análise dos registros e recursos dos candidatos, seguindo o prazo final estabelecido pelo TSE. A sessão de julgamento começou às 11h e ainda está em andamento, conduzida pelo presidente da Corte Eleitoral, desembargador Jorge Lins.