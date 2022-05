Avalie o post

A Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza e Sarampo segue atendendo, em Manaus, apenas os públicos da primeira etapa, ou seja, trabalhadores de saúde, que podem receber as duas vacinas, e idosos a partir dos 60 anos, que estão sendo imunizados apenas contra a influenza.

Conforme o titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Djalma Coelho, só será possível avançar para novos públicos quando o município receber do Ministério da Saúde as doses necessárias para dar seguimento à campanha.

“Até o momento as doses não chegaram, por isso, não daremos início à segunda etapa da campanha neste dia 3 de maio, como estava planejado. Pelo mesmo motivo, o município ainda não agendou o Dia D de vacinação contra influenza e sarampo”.

A segunda etapa da vacinação contra influenza vai contemplar, além de trabalhadores de saúde e idosos, outros 15 grupos considerados prioritários. São eles: crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade; gestantes em qualquer idade gestacional; puérperas; povos indígenas; professores das escolas públicas e privadas; pessoas com deficiência permanente; Forças de Segurança e Salvamento; Forças Armadas; caminhoneiros; motoristas e cobradores em exercício efetivo no transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade; e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

Para o sarampo, o único grupo a ser contemplado na segunda etapa da campanha é o de crianças de seis meses a menores de cinco anos.

Continuidade

Os trabalhadores de saúde e idosos que ainda não se vacinaram devem procurar uma das 171 salas onde as vacinas estão disponíveis ou em um dos pontos estratégicos de vacinação – Centro de Convenções, o “sambódromo”, na zona Oeste; Studio 5, na zona Sul; e shopping Phelippe Daou, na zona Norte, que funcionam de segunda a sábado, de 9h às 16h; e Sesi, na zona Leste, que atende de segunda a sexta, também de 9h às 16h.

A vacina contra a influenza é trivalente e protege contra três tipos de cepas de vírus em combinação H1N1, H3N2 e linhagem B/Victoria. Já a vacina contra o sarampo é a tríplice viral, que também protege contra caxumba e rubéola.

Fonte: Semsa

Fotos: Divulgação/Semsa

source