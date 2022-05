Avalie o post

Amurinê Tomaz assume efetivamente a presidência do Detran-AM após um mês acumulando a função de diretor técnico e diretor-presidente em exercício. Agora, sua missão é continuar as ações com foco nos projetos sociais, como a CNH Social, Motociclista Legal e CNH na Escola, além da expansão do órgão para o interior.

“Vamos dar continuidade ao programa Detran Cidadão, esse é o nosso principal foco. Além disso, também iremos continuar com os processos tecnológicos e intensificar os projetos de expansão do Detran para o interior do nosso estado, onde pretendemos atingir a maior parte da população com novos postos de atendimento e polos”, disse Amurinê Tomaz.

Amurinê Tomaz entrou para o órgão em 1998. Já atuou no Protocolo Administrativo, passando por importantes gerências, como a Controladoria Regional de Trânsito e de Vistoria, até assumir a Diretoria Técnica do órgão, em janeiro de 2019.

Diretoria Técnica

David Fernandes está no Detran desde 2011, onde atuou na Subgerência de Veículos, nos Postos de Atendimentos Descentralizados, além de ter sido assessor da presidência do órgão e coordenador-geral, por sete anos, do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito e Chefe do Setor Operacional. Já foi gerente do setor de Interior e, mais recentemente, gerente do setor de veículos do Detran-AM.

Fonte: Detran-AM

Fotos: Arquivo/Detran-AM

