A doença é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Os principais sintomas são febre alta, erupções cutâneas e dores musculares e nas articulações. Nas formas mais graves, a dengue causa hemorragia interna em órgãos e tecidos, e o paciente pode morrer.

A Região Centro-Oeste apresentou a maior taxa de incidência da doença, com 920,4 casos por 100 mil habitantes, seguida das regiões Sul, Sudeste, Norte e Nordeste. O estado de Goiás tem sido um dos mais afetados, liderando a incidência da doença no país, com 1.366 casos para cada 100 mil habitantes.

Os municípios que apresentaram os maiores registros de casos prováveis de dengue até 23 de abril foram Goiânia, Brasília, Palmas, São José do Rio Preto e Votuporanga.

Desde o início do ano, já foram confirmados 160 óbitos por dengue no país, sendo 147 por critério laboratorial e outros 13 por análise clínica. Os estados com mais registro de mortes pela doença até agora são: São Paulo (56), Goiás (19), Santa Catarina (19) e Bahia (16). Outros 228 óbitos ainda estão em investigação.

Fonte: Ministério da Saúde

