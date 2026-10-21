Elon Musk , CEO da Tesla e da SpaceXREUTERS/Kylie CooperA SpaceX, empresa de foguetes de Elon Musk, informou nesta terça-feira (20) que sua receita mais do que dobrou no terceiro trimestre de 2026. O balanço foi divulgado em meio às discussões sobre uma possível fusão com a montadora Tesla, outra companhia de Musk.O faturamento da SpaceX chegou a US$ 14,58 bilhões (cerca de R$ 72,8 bilhões) nos três meses encerrados em 30 de setembro, o que representa um crescimento de 161% em relação ao mesmo período de 2025.🗒️Tem alguma sugestão de reportagem? Mande para o g1O lucro ficou em US$ 4,4 bilhões (R$ 22 bilhões), contra prejuízo de US$ 1,1 bilhão (R$ 5,5 bilhões) no intervalo equivalente do ano anterior.Em relação à fusão entre a SpaceX e a Tesla, Musk disse acreditar ser uma “boa ideia”, mas que a decisão cabe aos comitês das duas empresas. “Como sou uma parte com conflito de interesses, não posso participar das discussões dos comitês especiais”, afirmou, em conferência com investidores.Agora no g1O bilionário afirmou que a fusão pode trazer ganhos. “Vejo muito mérito na combinação das empresas, já que estamos praticamente na singularidade da superinteligência”, disse, em referência ao termo que foi adotado pela empresa após Donald Trump defender a mudança do termo “inteligência artificial”.Os resultados da SpaceX superaram amplamente as estimativas de analistas e foram impulsionado pelo crescimento dos negócios com IA.A receita da SpaceX com IA subiu 830%, chegando a US$ 7,6 bilhões (R$ 38,1 bilhões). A quantia é ligada principalmente ao aluguel da capacidade computacional em data centers para companhias como Anthropic, Google e Reflection AI, e não ao retorno obtidos com seus modelos de IA.Por outro lado, a empresa de Musk destinou US$ 16,4 bilhões (R$ 82,4 bilhões) para investimentos, valor que, segundo o balanço, deve se manter no mesmo patamar no futuro próximo.Na avaliação de Daniel Newman, presidente-executivo do grupo de pesquisa em tecnologia Futurum Group, o crescimento da receita com IA está permitindo que a SpaceX alcance força operacional e alavancagem para avançar em seus negócios de satélites e foguetes.“Cada vez mais, a força e a diversificação da SpaceX fazem com que uma fusão com a Tesla pareça iminente”, afirmou Newman, à Reuters.Embora a unidade de IA da SpaceX tenha aumentado o faturamento, a área vinha registrando prejuízos elevados. Por isso, a empresa alertou que serão necessários investimentos contínuos para ela poder gerar lucros de forma consistente.Crescimento da StarlinkA Starlink, unidade de internet via satélite vinculada à SpaceX, mantém o crescimento de sua base de assinantes, impulsionada por novos lançamentos de satélites e por uma gama crescente de serviços para consumidores, empresas, aviação, transporte marítimo e governo.O serviço chegou a 13,6 milhões de assinantes no terceiro trimestre, mas a receita média mensal por assinante caiu de US$ 99 (R$ 500), em 2023, para US$ 69 (R$ 345), neste terceiro trimestre. A redução é explicada pela oferta de planos mais baratos pela empresa.Satélite StarlinkDivulgação/StarlinkA SpaceX disse que a expansão geográfica para além dos países mais ricos poderia diminuir a receita média por usuário ao longo do tempo. Investidores se mostram ansiosos para saber se essa pressão sobre os preços já começou a se manifestar.O mercado também observa de a SpaceX conseguirá continuar crescendo ao mesmo tempo em que melhora a rentabilidade da rede da Starlink. A empresa tem feito grandes investimentos em cobertura, capacidade e serviços de comunicação móvel direto para dispositivos.Custos com a StarshipO projeto da Starship, sistema de foguetes reutilizáveis de última geração da SpaceX, ainda não entrou em operação comercial.A expectativa é que ele permita a implantação de satélites da Starlink com maior largura de banda e de uma infraestrutura de data centers capazes de operar no espaço. A capacidade da empresa de tornar a Starship um veículo reutilizável confiável é fundamental para sua estratégia de longo prazo.A SpaceX lançou com sucesso vários satélites Starlink no mês passado, no primeiro voo orbital do Starship, que terminou horas antes do previsto devido a um problema no motor.Starship, nave da SpaceX, em foto divulgada em 23 de julho de 2026Divulgação/SpaceXO segmento espacial inclui lançamentos comerciais, missões governamentais e o desenvolvimento do Starship, e continua sendo uma fonte significativa de custos e incertezas.A atividade de lançamento do foguete Falcon continuou robusta, mas a receita pode variar a partir da combinação de lançamentos internos da Starlink, de missões de clientes comerciais e de contratos governamentais.A SpaceX tem priorizado lançamentos para sua própria rede de satélites em vez de voos para terceiros, ao mesmo tempo em que absorve custos significativos ligados ao desenvolvimento da Starship.