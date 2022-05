Avalie o post

As atividades fazem parte do projeto “Qualificar é o Caminho Certo para Empregar” que tem o objetivo de disponibilizar qualificação presencial para o público em geral, por considerar que a capacitação também é de extrema importância para surgimento de novos postos de trabalho e ideias empreendedoras.

Segundo a diretora do Departamento de Qualificação Profissional da Semtepi, Rayana Pinho, as vagas são para oficinas de Liderança e Vendas de Primeiro Emprego, Cuidados e Banhos para Pets, Salgados Fritos e Assados, entre outros.

As oficinas serão realizadas presencialmente nesta sexta-feira (6), na sede do Instituto Mix de Profissões, localizado na avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, zona Centro-Sul.

Outro edital

Nessa segunda-feira (2), foram abertas as inscrições para processo seletivo em cursos profissionalizantes voltados a jovens acima de 18 anos em busca do primeiro emprego, trabalhadores ativos e inativos, autônomos e empreendedores residentes em Manaus. Os cursos são ofertados em parceria com o Instituto Visão Amazônica.

Os cursos serão realizados presencialmente no período de 9 de maior a 3 de junho, nas unidades do Instituto Visão Amazônica, localizadas nos bairros Compensa, Novo Aleixo, Cidade de Deus e Viver Melhor.

Fonte: Semtepi

Fotos: Divulgação/Semtepi

