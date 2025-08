Visuliazação: 0

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) voltou do recesso de meio do ano, nesta segunda-feira (4), com as Sessões Plenárias realizadas de segunda a quarta-feira, no plenário Adriano Jorge. Conduzidas pelo presidente da Casa Legislativa, David Reis (Avante), as sessões seguem o Regimento Interno e representam um momento essencial para o andamento do processo legislativo.

Nas segundas e quartas-feiras, entram em pauta os Projetos de Lei, pareceres das comissões técnicas e outras matérias legislativas. Durante essas sessões, os parlamentares debatem e deliberam sobre propostas que impactam diretamente a vida da população manauara.

O diretor legislativo da CMM, Darlem Monteiro, destaca que todo o trâmite legal das proposições segue uma ordem determinada, respeitando as normas internas da Casa. “Uma vez que a diretoria recebe a minuta, nós a colocamos para os trâmites como pede o processo legislativo”, explicou.

Já às terças-feiras, durante o Grande Expediente, os vereadores utilizam a tribuna para discursos, homenagens e apresentação de demandas trazidas pela sociedade.

A população também pode participar ativamente do processo legislativo. Sugestões podem ser enviadas pelas redes sociais dos próprios vereadores, além de ser possível acompanhar todas as sessões ao vivo pela TV Câmara Manaus (6.3), pela rádio (105,5 FM) e pelo canal oficial no YouTube (@CamaradeManaus).

É no plenário que as leis municipais ganham forma e a cidade segue em constante transformação. Acompanhar o trabalho dos vereadores é um ato de cidadania e uma forma de contribuir diretamente para as decisões que moldam o futuro de Manaus.

