Um cabo da Polícia Militar identificado como Isaías Filho que tinha 38 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (4), no quintal da residência em que ele morava, na comunidade Parque Riachuelo, no bairro Tarumã, na zona Oeste de Manaus.

Criminosos teriam invadido a casa do PM, e o arrastado para a área dos fundos, onde ele foi executado. O cabo era morador antigo da região, onde trabalhou por um longo período na equipe da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), cuja área de atuação é justamente o bairro Tarumã. De acordo com o Tenente Coronel Eddie Censa, a vítima já estava sendo jurada de morte por fazer um trabalho ativo no combate ao tráfico de drogas na área, e seria justamente por isso que ele foi transferido de posto policial.

O homicídio do cabo Isaías aconteceu na mesma localidade onde na tarde de terça-feira (03), ocorreu uma chacina com três homens executados a tiros depois de terem a casa invadida. A Polícia Civil investiga se os dois casos possuem algum tipo de ligação, assim como os responsáveis.

O Tenente pede que a população colabore com as investigações, e destaca que o policiamento na área do tarumã deve ser intensificado.

Yuri Bezerra, Rádio Rio Mar

