Ser vítima de assalto é uma triste experiência para qualquer pessoa. Esse tipo de problema, infelizmente tem se tornado cada vez mais comum na capital amazonense.

O estudante de Direito Rodrigo Machado vivenciou a situação recentemente. Ele teve o celular roubado durante um assalto à mão armada no ônibus em que ele estava.

“Venho relatar uma triste realidade que vem acontecendo nos coletivos dessa região. Têm sido rotineiros os assaltos aos coletivos… o ônibus que eu estava, da linha 302 foi assaltado por quatro assaltantes, sendo 3 com armas de fogo e um com arma branca. Eles assaltaram violentamente, agredindo fisicamente e pedindo os pertences dos passageiros. De mim foi levado um celular. A sensação é de insegurança”, contou.

Rodrigo faz parte de uma estatística, que infelizmente cresceu. Nos dois primeiros meses do ano, Manaus teve mais de 5 mil vítimas de roubos, 15% a mais que no mesmo período do ano passado, quando pouco mais de 4.400 pessoas foram assaltadas.

Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e levam em consideração diversos tipos de roubos, como por exemplo, em estabelecimentos comerciais ou assaltos à pessoas caminhando na rua e dentro do transporte coletivo.

Em nota, o órgão informou que tem intensificado as ações de policiamento na capital para coibir práticas criminosas. E informou, também, que a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) vem atuando em todos os bairros para garantir a segurança da população.

Rebeca Beatriz – Rádio Rio Mar

