Avalie o post

Nesta quarta-feira, um homem foi preso em flagrante por suspeita de agredir a própria mãe, de 87 anos. O caso aconteceu no bairro Praça 14, na zona Sul de Manaus e foi registrado na Delegacia Especializada em Crimes Contra Idosos (DECCI). Segundo a polícia, após ouvirem gritos vindos da casa da idosa, vizinhos gravaram vídeos do momento das agressões, que acabou ganhando repercussão nas redes sociais.

Devido ao grande número de acesso por pessoas que demonstravam revolta com a situação, o vídeo chegou até a Polícia Civil que iniciou as investigações e identificou o suspeito do crime. Tanto o homem quanto a idosa foram encaminhados à delegacia para prestar depoimento. A delegada Andrea Nascimento, titular da especializada, informou que a vítima é diagnosticada com Alzheimer e mora com o suspeito, que é seu único filho.

Em depoimento, vizinhos informaram que a idosa sofria as agressões há alguns anos. Embora o suspeito que é o único filho da vítima negue, a delegada ressalta que foram configurados vários crimes.

De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, nos anos de 2021 foram registrados 4991 crimes contra idosos na capital amazonense, em 2022, só nos dois primeiros meses já foram registrados 1044 casos. A delegada ressalta que apesar do receio, as pessoas que presenciam ou desconfiam que alguém está passando por esse tipo de crime realizem a denúncia.

Yuri Bezerra, Rádio Rio Mar

source