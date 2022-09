A série espanhola “Santo”, com Bruno Gagliasso, estreou nesta sexta-feira (16) na Netflix. Em entrevista especial a Zeca Camargo para o “Melhor da Tarde”, o ator contou que ficou oito meses gravando a produção em Madri. “Foi a preparação mais intensa e difícil que tive na minha vida”, disse ele ao apresentador do “1001 Perguntas” em bate-papo na capital espanhola.

Gagliasso contou que quando aceitou gravar a série em Madri, pensava se aguentaria ficar longe da mulher, Giovanna Ewbank, e dos filhos Titi, Bless e Zyan. “Em ‘Marighella’ fiquei três meses longe deles em São Paulo. Fiquei agoniado. E quando fui para Madri, levei todo mundo para Portugal e fazia a ponte aérea. É a família que me move”, afirma.

O astro brasileiro disse também que sempre procura sempre fazer personagens nos quais os filhos terão orgulho. “O que faço como ator vai influenciar na vida dos melhor filhos. Marighella foi isso. Eles vão ter muito orgulho de me ver nesse filme”.

O ator também comentou sobre o racismo que os filhos sofreram em um restaurante, em Portugal, no final de julho. Uma mulher xingou Bless e Titi e um casal de turistas angolanos que estava no ambiente. Um vídeo que viralizou mostrava a apresentadora revoltada com a mulher. Gagliasso chamou a polícia e a mulher foi levada escoltada e detida. O caso ganhou repercussão e a família recebeu muito apoio dos brasileiros e estrangeiros.

“Recebemos apoio de todo mundo. Racismo é crime, precisa ser punido, discutido e combatido. Temos o papel fundamental na luta porque somos brancos, é o mínimo que tempos que fazer”, enfatizou.

Suspense

Na história, “Santo” é o traficante de drogas mais procurado do mundo, cujo rosto nunca foi visto. Os dois policiais que o procuram, Cardona (Bruno Gagliasso) e Millán (Raúl Arévalo), inicialmente se opõem, mas passam a colaborar e a se entender para resolver o caso e permanecerem vivos.

Ernesto Cardona é um agente da Polícia Federal, da unidade de antidrogas, que se envolverá na perseguição pelo traficante ao prender a amante dele. Isso levará ao encontro com o policial espanhol Miguel Millán.

A história, logo, deve tornar um traço obscuro quando Santo mata a namorada de Cardona após a prisão da amante Bárbara (Victoria Guerra). O personagem de Bruno Gagliasso vai buscar vingança.