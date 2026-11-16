Depois da melancólica derrota para o Japão, o Brasil volta a entrar em campo nesta terça-feira para mais um amistoso. O adversário dessa vez será a seleção de Singapura, que joga em seus domínios. O fraco nível do adversários e o resultado ruim diante dos japoneses coloca pressão sobre os comandados de Carlo Ancelotti, que não pensam em outro resultado senão a vitória. Este será o último compromisso oficial da seleção em 2026. A bola rola às 7h (de Brasília).

O Brasil já entra em campo nesta terça sem dois nomes de peso, que foram expulsos contra o Japão: Raphinha e o próprio técnico Carlo Ancelotti. Ambos receberam cartão vermelho após o terceiro gol dos japoneses, por reclamação de uma suposta falta em João Gomes no meio de campo, que originou a jogada que terminou com a bola no fundo das redes. O lance nos acréscimos gerou revolta dos brasileiros.

Mesmo se tratando de um amistoso, a Fifa considera o duelo com o Japão como um compromisso oficial. Por isso, Ancelotti e Raphinha estão fora de combate.

A missão agora é renovar os ânimos e apagar a impressão ruim deixada no último sábado. A seleção de Singapura é apenas a 149ª colocada do ranking da Fifa e vem de uma derrota por 4 a 1 contra Paraguai.

Uma notícia para empolgar para o duelo desta terça é o retorno de Rayan, que tem sido destaque nessa nova geração da seleção brasileira. O atacante do Bournemouth esteve de fora do compromisso com o Japão, mas treinou com os jogadores considerados reservas e deve estar à disposição da comissão técnica.

Os titulares do Brasil contra os japoneses fizeram treinos regenerativos na academia neste domingo, enquanto os suplentes foram a campo – incluindo Rayan, que foi testado como meia.

Apesar de ainda ser certeza de que Ancelotti não estará em campo, a dúvida que persiste é de quem substituirá o italiano na beira de campo. Existem duas opções: os auxiliares Paul Clement, da Inglaterra, ou Francesco Mauri, da Itália.

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