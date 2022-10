O trânsito de veículos nos trechos onde as duas pontes caíram na BR-319 será retomado até o fim da próxima semana, segundo foi comunicado pelo Departamento Nacional de Trânsito (Dnit). A informação foi dada pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, neste sábado (15).

No intervalo de 10 dias, duas pontes desabaram na rodovia federal. No dia 28 de setemebro, a ponte sobre o Rio Curuça despencou, deixando quatro pessoas mortas e mais de 10 feridas. Já no dia 8 de outubro, a apenas 2 quilômetros do local onde ocorreu o acidente, a ponte sobre o Rio Autaz Mirim desabou poucas horas após ser interditada.

O governador Wilson Lima informou que, caso a situação do trânsito não se resolva até o prazo informado pelo Dnit, serão disponibilizadas estruturas para garantir o transporte aquático das produções dos pequenos produtores.

“Se isso não for resolvido até semana que vem, nós vamos disponibilizar estrutura para garantir o transporte para os pequenos produtores para que não haja desabastecimento de alimentos e água potável”, declarou o governador.

Subsídio

Além da volta do trânsito, Wilson Lima também anunciou o aporte de de R$ 1,5 milhão para compra de 500 toneladas da produção dos produtores rurais prejudicados com o desabamento de duas pontes na BR-319.

O objetivo principal é garantir segurança alimentar das famílias que possuem crianças e adolescentes em idade escolar. Em algumas escolas as aulas foram suspensas e em outras estão o ensino remoto foi adotado para evitar maiores prejuízos.