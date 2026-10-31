A Chilli Beans, rede brasileira de óculos e relógios, entrou com um pedido de recuperação extrajudicial para renegociar R$ 340 milhões em dívidas com bancos. O plano foi alinhado com os principais credores da companhia e prevê novos prazos e condições de pagamento, além de um aporte de até R$ 50 milhões para financiar a reestruturação do negócio.
*Reportagem em atualização
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