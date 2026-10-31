A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), avança, neste sábado, 31/10, com os serviços de modernização do viaduto Miguel Arraes, localizado no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul. A intervenção contempla a recuperação do passeio público, melhorias no canteiro central, pintura e paisagismo, contribuindo para deixar o espaço mais organizado, conservado e adequado à circulação de pedestres.

Nesta etapa, as equipes dão continuidade à recuperação do passeio público, com a instalação de pavers, peças pré-moldadas que são encaixadas sobre uma base preparada para formar um pavimento resistente e regular. O serviço melhora as condições de circulação e reforça o cuidado com quem utiliza o espaço diariamente.

O secretário municipal de Infraestrutura, Madson Rodrigues, destaca que a modernização dos viadutos vai além da conservação das estruturas e representa um investimento na qualidade dos espaços urbanos e na rotina da população.

“Quando a gente cuida de um viaduto, também está cuidando das pessoas que passam por ele todos os dias. Queremos entregar espaços mais organizados, seguros e bem conservados, tanto para quem dirige quanto para quem caminha. É um trabalho que estamos levando a diferentes pontos da cidade, seguindo a orientação do prefeito Renato Junior, para valorizar a infraestrutura de Manaus e melhorar a vida da população”, afirma Madson.

A iniciativa também é reconhecida por quem utiliza as vias da capital. O motorista de aplicativo Lúcio Pontes, de 31 anos, elogiou os serviços realizados pela prefeitura.

“Eu acho um bom trabalho da Prefeitura de Manaus. Essas reformas trazem benefícios para todos. É importante que esse cuidado chegue também a outros viadutos da cidade. A gente consegue perceber que a prefeitura está trabalhando e se movimentando cada vez mais”, comentou.

As ações de modernização também incluem serviços de limpeza, pintura, recuperação de estruturas e aplicação de grafites com temas que valorizam a identidade amazônica. Além do viaduto Miguel Arraes, as equipes atuam nos viadutos Ayrton Senna, no bairro Flores; Luiz Veiga Soares, no São José Operário; Antônio Simões, no Parque 10 de Novembro; e Professora Lilá Borges de Sá, na avenida Djalma Batista.

Com as intervenções, a Prefeitura de Manaus reforça o trabalho permanente de conservação e valorização dos complexos viários, promovendo espaços públicos mais cuidados e melhores condições de mobilidade para a população.