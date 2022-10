O Parque Nacional do Iguaçu, Patrimônio Mundial Natural, que abriga as Cataratas do Iguaçu, fronteira com a Argentina, reabriu a Passarela das Cataratas, que dá acesso ao Mirante da Garganta do Diabo, neste sábado, 15 de outubro, às 10 horas, após vistoria da equipe técnica e tendência de queda no volume de água.

A vazão d’água no momento é de 10 milhões de litros por segundo. A vazão média é de 1 milhão e 500 mil litros.

Para visitar o Parque Nacional do Iguaçu é necessário adquirir o ingresso pelo site oficial, exclusivamente on-line (www.cataratasdoiguacu.com.br/ingressos), com escolha do dia e horário para o passeio.

Os ingressos são limitados. O visitante que quiser receber novidades e informações exclusivas do Parque Nacional do Iguaçu, antes de todo mundo, pode entrar neste canal do Telegram: t.me/cataratasdoiguacu.

