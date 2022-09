Bolsonaro lamenta atentado à Kirchner, cita facada e ironiza comentários de ligar o ataque a ele

Após a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, sofrer uma tentativa de atentado, o presidente Jair Bolsonaro (PL) lamentou o episódio, nesta sexta-feira (2).

Bolsonaro relembrou a facada que levou na campanha de 2018 e ironizou os comentários de ligar o ataque a ele.

”Mandei uma notinha, eu lamento. Agora, quando eu tomei a facada, teve gente que vibrou por aí. Já teve gente que tentou colocar na minha conta já esse problema. O agressor ali, ainda bem que não sabia mexer com arma. Se soubesse, teria sucesso no intento”, completou.

A fala ocorreu no município de Esteio, região metropolitana do Rio Grande do Sul, onde Bolsonaro cumpriu agenda na 45ª Expointer nesta sexta-feira.

“Eu lamento. É um risco que quase todo mundo corre. Eu quase morri em 2018. Não vi a esquerda se preocupando comigo, mas tudo bem. Apesar de eu não ter nenhuma simpatia por ela, não desejo isso para ela. Nós temos coração, nós queremos o bem. Lamento o ocorrido. Espero que a apuração seja feita para ver se saiu da cabeça dele ou de alguém, porventura, tivesse contratado ele para fazer aquilo”, disse Bolsonaro.

Atentado à Cristina Kirchner

Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina, sofreu uma tentativa de homicídio na noite desta quinta-feira (1º), em Buenos Aires.

O homem preso pelo atentado contra a vice-presidente da Argentina Cristina Kirchner se chama Fernando Andrés Sabag Montiel.

O brasileiro, de 35 anos, nascido em São Paulo, reside no país vizinho desde 1993 e tem registro para trabalhar como motorista de aplicativo, segundo informou o ministro de Segurança, Aníbal Fernández.

