Data foi agendada pelo partido do presidente da República. Bolsonaro participou de evento da legenda neste sábado

Brasília – O Partido Liberal (PL) pretende lançar a pré-candidatura à reeleição de Jair Bolsonaro em uma cerimônia no dia 26 de março. O partido realiza, neste sábado (12), um evento de filiação de aliados do presidente à legenda.

(Foto: Agência Brasil)

A sigla espera receber boa parte ala de deputados bolsonaristas do extinto PSL, insatisfeitos com o rumo do antigo partido que, após fortes disputas internas, se fundiu com o DEM e formou o União Brasil. “O Bibo Nunes já se filiou. E virão outros. Temos Bia Kicis (DF), Carla Zambelli (SP), Eduardo Bolsonaro (SP), Alé Silva (MG), Aline Sleutjes (PR), Caroline de Toni (SC) e Coronel Armando (SC)”, elencou o deputado federal Coronel Tadeu.

Em outra frente, a deputada federal Carla Zambelli planeja um mutirão de filiação ao partido na terça-feira (15). Com as filiações, o PL deverá se tornar a maior bancada da Câmara, com cerca de 60 deputados.

Bolsonaro não discursou na cerimônia deste sábado, mas tirou fotos, assinou fichas de filiação e desejou boa sorte aos candidatos nas eleições de outubro. “É o que a gente mais precisa, que a gente tenha sorte nessas eleições. As chapas estão boas, estão fortes”, concluiu Coronel Tadeu.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

