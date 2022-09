O presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou, nesta sexta-feira (2/9), a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de proibição do porte de armas nas seções eleitorais e o uso de celular na cabine de votação durante o dia do pleito, aprovada por unanimidade em sessão administrativa da Corte ontem.

“No meu entender, é mais um abuso do TSE. Eles estão tomando várias medidas que prejudicam sempre o nosso lado. Lamentavelmente, o TSE tem agido dessa maneira, espero que o povo vá votar, participe”, apontou a jornalistas após discurso na Expointer em Esteio, no Rio Grande do Sul.

Segundo o TSE, na cabine de votação é vedado portar aparelho de telefonia celular, máquina fotográfica, filmadoras e equipamentos de radiocomunicação ou qualquer acessório que possa comprometer o sigilo do voto. Caso o eleitor se negue a entregar, ele será proibido de votar.

A presidência da mesa receptora também será autorizada a acionar a força policial para “adoção de providências necessárias”. O tribunal afirmou que o objetivo é “garantir o sigilo do voto previsto na Constituição Federal, além de evitar eventuais coações aos próprios eleitores''.