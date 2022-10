A Bemol Farma, sempre alinhada aos cuidados e a saúde de seus clientes, é uma das patrocinadoras da 3ª edição do Spinning River Session, que acontece neste domingo (16), no heliponto do Tropical Executive Hotel, localizado na Av. Coronel Teixeira, 1320 A, Ponta Negra. O evento tem como objetivo o bem-estar mental e físico do participante, proporcionando uma experiência única, num local com uma vista privilegiada para dois dos pontos turísticos da cidade de Manaus, o Rio Negro e a Ponte Jornalista Phelippe Daou.

Além do Spinning praticado no heliponto do Tropical Hotel, as pessoas que participarem do evento também terão acesso à outras atividades físicas, como Muay Thai, Crossfit, Slackline, aulas de dança, ginástica, remada no kayak, sup e muito mais.

Dividido em 4 sessões de spinning nas alturas (duas pela manhã e duas à tarde), os adeptos do exercício físico terão direito a alimentação com café da manhã para as pessoas que escolherem o horário matutino e coffee break para aqueles do horário vespertino, terão direito ainda, a hidratação.

Para a Coordenadora de Trade da Bemol Farma, Raísa Rocha, é de grande importância para a empresa apoiar eventos que estimulem a atividade física e o bem estar. “A Bemol Farma, oferece serviços de saúde personalizados que ajudam na prevenção de doenças e além disso, temos a missão de divulgar ações para a melhora da qualidade de vida e a prevenção de doenças, confirmando nosso compromisso com a saúde de nossos clientes”, explica Raísa Rocha.

Os ingressos estão disponíveis para a venda online por meio do site: www.ticketsports.com.br e para as vendas de forma física na academia Fórmula unidade do Shopping Ponta Negra, localizado na Av. Coronel Teixeira, 5705, Ponta Negra. A entrega dos kits será no próximo sábado (15), na Academia Fórmula, no horário de 10h às 22h. Para mais informações: Carol Chaves (92) 99205-2920 e Anderson Candango (92) 98411-4015.

Sobre a Bemol Farma

A Bemol Farma, atua desde 2016 e continua crescendo por toda a Amazônia Ocidental, investindo em tecnologia para atender os clientes de forma mais rápida. Atualmente a Farma possui mais de 40 unidades físicas, além de possibilitar a compra de seus produtos pelo site: https://www.bemolfarma.com.br/ e por meio do televendas através do número 3133-3700 para os clientes de Manaus e o 0800 726 8300, para demais localidades.