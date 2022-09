Focada no combate ao tráfico de drogas e aos crimes ambientais, nova unidade fluvial do Governo do Estado reforçará a segurança na calha do rio Negro.

Depois de sufocar a rota do tráfico de drogas no Rio Solimões, por onde a maior parte da carga de entorpecentes originados da fronteira eram escoados no Amazonas, o Governo do Estado planeja implantar um novo ponto fixo de fiscalização e operações policiais no Rio Negro.

É a Base Fluvial Arpão II, nome provisório do complexo policial que está em obras com previsão de conclusão para o mês de dezembro deste ano.

Inaugurada pelo governador Wilson Lima, em agosto do ano passado, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus), a Base Arpão é um dos maiores investimentos da história do Amazonas no combate ao tráfico de drogas.

A unidade foi implantada na região conhecida internacionalmente como rota do Solimões, onde também eram comuns crimes ambientais e os ataques piratas.

A presença permanente de fiscalização policial na região derrubou indicadores de violência e obrigou os criminosos a buscarem alternativas para transportar as drogas.

Estão sendo investidos R$ 4 milhões na implantação da nova Base Arpão. A estrutura policial está sendo montada em uma embarcação do tipo ferryboat, com serviços como revestimentos no casco, melhorias na parte elétrica, parte hidráulica, pintura, motores, adaptação de salas e escritórios, entre outros.

A estrutura da nova base fluvial terá capacidade para comportar até 60 agentes de segurança, reunindo de forma integrada a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Marinha do Brasil e Força Nacional de Segurança Pública.

Avanços

De acordo com o titular da SSP-AM, a Base Arpão representa um avanço nas políticas públicas de segurança, levando em conta a atuação da criminalidade em áreas ribeirinhas, hoje mais seguras com a presença das forças de segurança.

Em Tabatinga, na tríplice fronteira, a Base Anzol foi reativada e funciona de forma integrada entre as forças de segurança estaduais e a Polícia Federal.

Ainda conforme o General Mansur, o objetivo é ativar novas unidades policiais em diferentes rotas fluviais, garantindo assim maior cobertura contra a ação de criminosos.

