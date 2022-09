Banco da Amazônia está com inscrições abertas em diversas áreas até a próxima sexta-feira

O Banco da Amazônia (Basa) realiza a 14ª edição de Seleção Pública para Projetos na Amazônia Legal, que podem ter acesso até R$ 40 mil para o desenvolvimento de atividades nas áreas social, ambiental, cultural, esportiva, feiras, exposição e eventos.

O Basa disponibiliza ao todo, R$ 3 milhões para incentivar os projetos. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até esta sexta-feira (16), através do e-mail: edital.patrocinio@basa.com.br.

Poderão se inscrever pessoas físicas e jurídicas com endereço fixo na área de atuação do Banco, que corresponde aos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão.

Na edição passada foram recebidas 607 inscrições de projetos, dos quais 93 foram classificados. O resultado da seleção deste ano está previsto para ser divulgado no dia 30 de novembro.

Veja as modalidades de projetos:

Desenho

Pintura

Fotografia

Grafite

Técnicas Mistas

Esculturas

Instalação

Objeto

Videoinstalação

Novas Tecnologias

O post Basa lança edital de R$3 milhões para projetos na Amazônia apareceu primeiro em Portal Você Online.