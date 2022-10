O “pool” de veículos para o debate presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) esta noite (dia 16) rendeu 11,8 pontos de audiência à Band (17,9% de “share”) em São Paulo, segundo dados prévios de audiência obtidos pelo UOL. Com essa marca, a Band ficou em 2º lugar em audiência no principal mercado televisivo do país.

A liderança seguiu com a Globo, com 14,5 pontos. A Record marcou 7,1 pontos; o SBT, 6,6 pontos. A RedeTV, 1 ponto.

São Paulo, cada ponto de ibope equivale a cerca de 75 mil domicílios sintonizados, tendo cada um, estatisticamente, cerca de 2,7 moradores. O primeiro debate, em 28 de agosto, rendeu à emissora da família Saad 13 pontos em São Paulo O evento da Band teve parceria do jornal “Folha” e da TV Cultura. A votação em segundo turno no Brasil acontecerá no próximo dia 30.

