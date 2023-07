O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) realizará uma interdição temporária na avenida Coronel Teixeira, na zona Oeste de Manaus, no sentido bairro/Centro. O fechamento ocorrerá no próximo sábado (8), no trecho entre a rotatória do Chafariz até a entrada do hotel Tropical.

Conforme o IMMU, a medida será adotada no formato de faixa liberada, das 7h às 20h. O objetivo será proporcionar aos visitantes a oportunidade de apreciar a apresentação da esquadrilha da fumaça.

"A interdição ocorrerá apenas no sentido bairro/Centro da avenida Coronel Teixeira. O trânsito no sentido oposto não será afetado”, orientou o diretor de operações de trânsito do IMMU, Stanley Ventilari.

Itinerário

Os motoristas que circulam na avenida coronel Teixeira, sentido Centro/Ponta Negra, serão desviados pela rua próximo ao edifício Aruba, depois para a alameda Alaska e seguir para a marina do Davi ou acesso às áreas residenciais.

No sentido Ponta Negra/Centro, os motoristas serão desviados a partir do chafariz do Tropical Hotel, depois entrarão no contrafluxo na avenida Coronel Teixeira, no sentido Centro/bairro.

Outra opção para desvios dos motoristas são as vias do entorno do conjunto Alphaville.