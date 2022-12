Avatar: O Caminho da Água segue invicto e em sua segunda semana nos cinemas americano. O filme de James Cameron arrecadou cerca de US$ 56 milhões. Mundialmente, onde fez sua estreia em outros 52 territórios, a continuação de Avatar soma US$ 900 milhões ao redor do mundo desde o seu lançamento.

De volta à lista dos EUA, o pódio do fim de semana ficou marcado com estreias como Gato de Botas 2: O Último Pedido e I Wanna Dance with Somebody – A História de Whitney Houston, embora ambos tenham ficado muito abaixo de O Caminho da Água.

Confira o Top 3