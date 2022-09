Atlético-MG e Bragantino empataram por 1 a 1 nesta quarta-feira (7), no Mineirão, na abertura da 26ª rodada do Brasileirão. Os gols saíram no primeiro tempo, marcados por Ademir, para o Galo, e Aderlan, para o Massa Bruta. Na etapa final, os mineiros não conseguiram furar a defesa paulista, que apostou em contra-ataques, não completados. Os mais de 34 mil atleticanos presentes no Mineirão protestaram contra o time.

Vetado pelo departamento médico, por causa de uma lesão na panturrilha esquerda, o atacante Hulk esteve presente no Mineirão. Ficou em um camarote. Ele recebeu o carinho de dezenas de torcedores atleticanos no intervalo. Tirou fotos e deu autógrafos.

Com o resultado, o Atlético segue estacionado na sétima colocação, agora com 40 pontos. O Bragantino foi a 33 pontos, na 11ª posição.

Com a partida da 26ª rodada disputada nesta quarta-feira, os dois times folgam no fim de semana, no complemento da rodada do Brasileiro. O Atlético só volta a campo no dia 17 (um sábado) para enfrentar o Avaí, às 16h30 (horário de Brasília), na Ressacada. O Bragantino entra em campo no dia seguinte, às 11h (horário de Brasília), contra o Goiás, no Nabi Abi Chedid.

